Foragido por roubo majorado é recapturado em Ananindeua

Márcio Jadil Pontes Leão, 26 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (24), no bairro do Aurá, em Ananindeua, pelo crime de roubo majorado (assalto à mão armada). O mandado de recaptura foi cumprido pela equipe de policiais civis da Delegacia do Aurá, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana.

O documento havia sido expedido pela Vara de Execução da Comarca de Belém. Após a realização dos procedimentos cabíveis, o preso foi encaminhado para a custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, onde cumprirá pena.