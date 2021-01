Foragido do sistema penitenciário é recapturado perto do terminal rodoviário em Belém

Um homem que estava foragido do sistema penitenciário, foi recapturado por agentes da Central de Polícia Civil de São Brás na sexta-feira (8), nas proximidades do terminal rodoviário de Belém.

No momento da abordagem, o suspeito afirmou nunca ter sido preso. No entanto, após verificação no Sistema de Segurança do Estado, foi constatado que ele estava foragido do sistema penitenciário desde dezembro de 2019.

Os policiais deram voz de prisão e encaminharam o homem à unidade policial para procedimentos.