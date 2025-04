Foragido do sistema penal suspeito de homicídio é preso em Mojuí dos Campos

O foragido do sistema penal Marlon Damasceno Lopes, 33 anos, foi preso no início da noite deste sábado (05/04) por militares do 35º BPM na Comunidade Patauá, município de Mojuí dos Campos. Marlon foi encontrado durante policiamento na BR-163 no planalto santareno, dentro das Operações Área Leste Segura e Athena.

De acordo com informações do portal O Impacto, de Santarém, a guarnição da PM comandada pelo Tenente Alciomar recebeu uma denúncia anônima informando que na localidade havia um foragido do sistema penal. O foragido havia rompido a tornozeleira eletrônica.

Os policiais se deslocaram até a comunidade. Após algumas incursões foi possível localizar Marlon, que também tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, expedido pela 3ª Vara Criminal de Santarém. O suspeito foi abordado e conduzido à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.