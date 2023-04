Foragido do Pará por estupro de vulnerável é preso no Rio de Janeiro

​Uma ação conjunta entre as polícias civis do Pará e do Rio de Janeiro, realizada na última terça-feira (11), resultou na prisão de um homem investigado por estupro de vulnerável. O crime foi praticado em Belém, no início do ano, e o autor estava foragido no estado da região sudeste.

A investigação foi feita por agentes da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), localizada na Santa Casa de Misericórdia do Pará, que repassaram informações sobre a localização do suspeito à equipe da 19ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, que deu cumprimento ao mandado de prisão.​​

Após as diligências legais, o indiciado foi preso e encaminhado para o sistema prisional do Rio de Janeiro e colocado à disposição da justiça.