Foragido da Justiça por roubo é preso no local de trabalho no bairro do Marco, em Belém

David Batista da Silva, 29 anos, foi preso na quinta-feira (13) dentro de uma empresa, no bairro do Marco, em Belém. Contra ele, havia um mandado de prisão por sentença condenatória expedida pela Justiça do município de Baião, nordeste paraense, pelo crime de roubo.

As investigações que culminaram com a prisão do acusado tiveram início na Seccional de Ananindeua, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém. As equipes receberam a informação de que o rapaz estava com um mandado em aberto e poderia estar localizado na residência do irmão dele, no bairro de Águas Lindas.

Diligências foram realizadas e a polícia acabou descobrindo que David poderia estar em seu local de trabalho, uma empresa do ramo de dedetização e higienização, localizado no bairro do Marco, em Belém. No local, de fato, o rapaz foi localizado e recebeu voz de prisão.

O acusado foi conduzido para a unidade policial e, posteriormente, encaminhado para ficar sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).