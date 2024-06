Foragido da Justiça é preso pela PC enquanto trabalhava em supermercado em Castanhal

A Polícia Civil prendeu um homem de 39 anos, na segunda-feira (24), em Castanhal, nordeste do Pará, que estava foragido da Justiça há seis anos. Segundo a polícia, Sadraque Costa da Silva foi detido enquanto trabalhava em um supermercado localizado no centro do município. Ele era procurado pelo crime de homicídio duplamente qualificado com emprego de arma branca, ocorrido na cidade de Bragança, que fica a cerca de 140 quilômetros de distância da sede de Castanhal.

Por volta das 17h desta segunda (24), policiais civis da 12ª Seccional de Castanhal capturaram Sadraque e cumpriram o mandado de prisão preventiva que ele tinha em aberto. De acordo com a PC, após cometer o crime o acusado fugiu de Bragança e se encontrava na condição de foragido desde maio de 2018.

Em 2008, Sadraque tinha sido preso em flagrante por tentativa de homicídio. Conforme o relato das autoridades, o crime foi cometido contra um policial militar que, na ocasião, foi ferido com um disparo de arma de fogo.

Depois de preso, o acusado foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil do centro de Castanhal. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.