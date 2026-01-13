Flanelinha é preso após furtar pertences de turista em Belém

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante, nesta terça-feira (13), um homem suspeito de furtar pertences de um turista no estacionamento da Estação das Docas, em Belém. A prisão ocorreu durante uma ação integrada da Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR), vinculada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE).

O suspeito, identificado como Aldeglan Ferreira Silva, foi autuado por furto qualificado mediante concurso de pessoas. Segundo a Polícia Civil, ele atuava como “flanelinha” no local e teria participado da subtração de objetos do interior de um veículo BMW, no momento em que a vítima realizava trâmites para o transporte fluvial do automóvel.

Durante a ação policial, parte dos bens da vítima foi recuperada, incluindo uma mochila e pertences pessoais.

Aldeglan Ferreira Silva foi apresentado em uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis, para que ele permaneça preso à disposição do Poder Judiciário.