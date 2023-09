Fiscais da Sefa apreendem mais de 600 pneus em Dom Eliseu, no Pará

Fiscais de receitas estaduais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam 622 pneus no município de Dom Eliseu, no nordeste do Pará. Transportada sem nota fiscal, a carga tem valor de R$ 183.490,00. A apreensão, na sexta-feira (8), ocorreu no km 1.481 da rodovia BR 010.

O caminhão-baú saiu de Ribeirão Preto (SP) com destino a Ananindeua, na região metropolitana de Belém, e foi retido na Coordenação do Itinga para fiscalização. “Foram apresentadas duas notas fiscais de pneus e os servidores fazendários desconfiaram do peso do caminhão, pois os eixos estavam bem baixos. O veículo foi enviado para a pesagem e foi constatado que o peso real estava maior do que o informado na documentação fiscal”, informou o coordenador da unidade, fiscal de receitas estaduais Gustavo Bozola.

Feita a contagem física da mercadoria, foram encontrados 622 pneus sem documento fiscal. Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 62.753,56, que foi pago e a mercadoria liberada.