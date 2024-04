Filhote de gato-do-mato é resgatado na PA-150 no nordeste paraense

Um filhote de gato-do-mato foi resgatado às margens da PA-150, em Tailândia, nordeste paraense, na manhã desta quinta-feira (25). Segundo informações da Prefeitura Municipal, a Associação Protetora de Animais de Tailândia (APAT) foi acionada para fazer o resgate do animal.

O gato ainda é um filhote e apresenta alguns ferimentos, de acordo com o órgão. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para entrar em contato com órgãos ambientais e realizar o acompanhamento do gato.​ Até por volta das 9h20, o animal encontrava-se na sede dos bombeiros recebendo os cuidados necessários.