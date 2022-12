Fiação de telefonia pega fogo na Augusto Montenegro e deixa moradores sem energia

Um poste de telefonia começou a pegar fogo na manhã deste domingo, 25, na Augusto Montenegro, esquina com a avenida centenário, no Parque Verde. O residencial Rio das Pedras e o Residencial Natália Lins estão sem energia elétrica por conta do ocorrido.

(Cristino Martins / O Liberal)

A equipe da Equatorial energia que se encontra no local confirmou que se trata de fiação de telecomunicação. Outro carro da empresa foi acionado para tentar resolver o problema. As chamas já reduziram, mas o fogo não foi apagado por completo.

Os moradores do Rio das Pedras confirmaram que estão sem energia enquanto a situação não é controlada. Ninguém ficou ferido.