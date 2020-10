Feto é encontrado no Portal da Amazônia

Um feto foi encontrado, jogado no lixo, na pracinha Oswaldo Caldas Brito, na área do Portal da Amazônia, em Belém, na manhã desta quarta-feira (21). A Guarda Municipal de Belém confirmou a ocorrência.

Polícia ainda apura o que ocorreu. Criança achada no lixo chamou atenção de vizinhos (Cristino Martins / O Liberal)

"Durante ronda no Portal da Amazônia na manhã de hoje, a viatura da Guarda Municipal de Belém foi acionada por populares que relataram que um feto foi encontrado no meio do lixo, na pracinha da Oswaldo Caldas Brito. Os agentes da GMB, ao constatarem o fato, isolaram o local e chamaram os órgãos competentes para os procedimentos necessários", confirmou.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações sobre o caso. Acompanhe.