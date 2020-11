Fazendeiro morre após capotar com caminhonete em Itaituba

Um empresário morreu, neste domingo (29), após um acidente de trânsito no quilômetro 93 da rodovia Transgarimpeira, no município de Itaituba, no sudoeste paraense. Conhecido apenas como "Sales do Rio Novo", a vítima não teve a identidade confirmada pelas autoridades policiais. A caminhonete do empresário, em que também estava sua mulher, capotou várias vezes, o que levou o condutor ao óbito.

Segundo informações da Polícia, Sales trafegava pela rodovia estadual sem pavimentação em um veículo, quando perdeu o controle da direção do carro e uma série de capotamentos teve início. A vítima teve lesões na cabeça, fraturas nas pernas e ferimentos por todo o corpo. Dono de garimpos e fazendas na região, ele não resistiu e morreu no local. A esposa do empresário também ficou ferida, mas foi socorrida e não corre risco de morte.

O enterro deve ocorrer na tarde desta segunda-feira (30). O local do velório e sepultamento não foi divulgado.

O trecho em que o acidente ocorreu já foi palco de diversos acidente. Em agosto deste ano, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um veículo, também caminhonete, tombar. Desta vez, foi Afonso de Sousa Ferreira, de 29 anos, que perdeu a direção do veículo e ocasionou pelo menos quatro capotamentos.