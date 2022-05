Familiares e amigos aguardam a chegada de corpos de jovens, em Novo Repartimento

Familiares e amigos lotam a Câmara Municipal, de Novo Repartimento, onde será realizado o velório, ainda nesta noite de domingo (1º), de Cosmo Ribeiro de Sousa, José Luís da Silva Teixeira e Willian Santos. Os três jovens eram procurados desde o dia 24, deste mês, quando entraram para caçar na reserva indígena Parakanã e não foram mais vistos. Neste sábado (30), os corpos foram encontrados pela polícia na terra indígena.

Há muita comoção em Novo Repartimento, no sudeste do Pará, em razão da morte dos três jovens, considerados caçadores.

A Polícia Científica, em Marabá, analisou os cadáveres e os liberou para os ritos funerários, por volta das 17h, deste domingo.

A viatura do IML é aguardada com grande expectativa em Novo Repartimento, nesta noite, onde os rapazes serão sepultados no cemitério público.