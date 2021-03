Família é feita refém por quatro homens em Barcarena

Uma família foi feita refém, dentro da própria casa, em Barcarena, nordeste do Pará. No final da noite desta quarta-feira (10), quatro homens armados invadiram o imóvel para roubar. Porém, alguém percebeu a movimentação e chamou a polícia. Foram horas de negociação, que só terminou de madrugada, com o cerco dos policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar, que é comandado pela major Simone. Ninguém se machucou na ocorrência,

Os criminosos chegaram à casa, aproximadamente, às 23h30. Estavam com armas em punho e fazendo todo tipo de ameaças. Começaram a recolher tudo o que podiam e exigindo que a família entregasse dinheiro, jóias e quaisquer outros itens de valor. Quando os policiais chegaram, foi feito o isolamento da área, anunciado o cerco e então começou a tensa e longa negociação para que todos saíssem em segurança daquela noite de terror.

As armas apreendidas com os criminosos serão periciadas (Divulgação / Redes Sociais)

Após muita paciência e cautela, os quatro criminosos se renderam. Entregaram as armas e foram presos. Com eles foram apreendidos uma arma de fabricação caseira calibre 12 e um revólver calibre 32, com seis munições intactas. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia da Vila dos Cabanos. Não tinha escrivão e nem delegado. A apresentação dos suspeitos e formalização do flagrante já ocorreram na manhã desta quinta (11).