Família aguarda decisão da Justiça de novo julgamento de dupla acusada de matar adolescente no Pará

Dara Vitoria Alves da Silva, de apenas 16 anos, foi morta no dia 27 de agosto de 2017, em Marabá, no sudeste do Pará. Albert Pereira Mousinho, acusado de cometer o crime, foi condenado dois anos depois. Entretanto, a família da vítima aguarda a decisão do Poder Judiciário sobre a decisão de um novo julgamento.

Segundo as investigações da polícia no caso, Albert estuprou e estrangulou a adolescente até a morte. Depois disso, retirou o corpo dela da cama em um lençol, colocou ela embaixo do móvel, e dormiu e esperou o dia amanhecer.

Na manhã seguinte, o acusado contou com a ajuda de Rendimar de Sousa Leite. Os dois colocaram o corpo da jovem no porta-malas de um veículo e levaram até as margens do Rio Itacaiúnas, onde o atiraram na ribanceira, totalmente sem roupa, ainda conforme os autos.

A investigação também apontou que Albert teria oferecido um lote de terras a Rendimar caso este o auxiliasse na ocultação. Os dois acusados foram julgados em 2019, mas os jurados entenderam por absolver o Rendimar da acusação de ocultação de cadáver.

O advogado criminalista Raphaell Braz, advogado da família da vítima e que foi contratado apenas após a realização do Tribunal do Júri, afirmou que “houve um erro muito grande por parte dos jurados e que, em nosso entender, eles se confundiram quando da votação e acabaram por absolver, de forma totalmente contrária às provas dos autos, o réu Albert, pelo crime de feminicídio. O recurso interposto pelo Ministério Público abrange não somente o réu Albert, mas também o Rendimar. O intuito do recurso é que um novo júri seja realizado”, explicou.

Albert foi condenado a dois anos e seis meses em regime aberto pela ocultação de cadáver. A punição, posteriormente, foi substituída por duas penas restritivas de direitos. Rendimar foi absolvido.

A professora Milza Alves da Silva, mãe de Dara, permanece inconformada ao longo de todos esses anos e ainda clama por justiça. “Não me conformo com o que foi feito com a minha filha e muito menos com o resultado do julgamento. Torço para que no próximo julgamento a Justiça seja feita por Dara”, suplica.

A promotoria entrou com um recurso para anular o júri e realizar um novo julgamento. “Estamos trabalhando duro para que a justiça seja feita, e que os acusados sejam condenados por todas as atrocidades feitas com a jovem Dara”, afirma Raphaell.

A redação integrada de O Liberal procurou o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) para comentar o assunto, mas não obteve retorno.

Antecedentes

Albert Mousinho, além de responder a esse processo por feminicídio e ocultação de cadáver, ainda fez pessoas de reféns e tentou roubar a agência do Banco do Brasil no dia 8 de setembro de 2017. De acordo com as investigações, o intuito do roubo seria coletar dinheiro para fugir da comarca de Marabá. Na época ele acreditava que estava prestes a ser preso pela morte de Dara.