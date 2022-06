Falta d'água faz moradores do Bengui fecharem avenida Bruno Sechi 

A manifestação começou por volta das 16h, desta quarta-feira (8). Moradores de transversais da avenida Padre Bruno Sechi, como a travessa do Japonês, no bairro do Bengui, em Belém, tocaram fogo em pneus de borracha e pedaços de madeira, e bloquearam a via gerando congestionamento. O protesto durou cerca de uma hora e meia e chegou ao fim com a presença da imprensa, ouvindo os manifestantes.

"A motivação é a reclamação com a falta de água, né. Eles dizem que ela chega muito fraca e apenas pela parte da noite, trazendo o transtornos para os moradores aqui dessa área", afirmou o Tenente-coronel PM, Brito, do 24º Batalhão da Polícia Militar.

Os policiais ouviram as queixas dos moradores, a imprensa, representada por vários veículos de comunicação de massa, esteve no local e, após, divulgarem a insatisfação contra a falta de água, os moradores encerram o protesto.