Falso mototaxista rouba celulares e dinheiro de mulheres em Abaetetuba

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um falso mototaxista assaltou duas mulheres, na noite da última sexta-feira, 23, em uma lanchonete, localizada na travessa Santos Dumont, em Abaetetuba, nordeste paraense. O crime aconteceu próximo à caixa d’água da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) do município.

As imagens mostram o momento em que o homem, vestido de calça jeans, camisa de mototaxista e boné, chega sozinho em uma motocicleta. Ele estaciona o veículo e desce, já com uma arma em punho. Uma pessoa chega a perceber a atitude suspeita e corre para dentro do estabelecimento.

As duas vítimas do assalto estavam de costas e não tiveram a visão do criminoso, que aborda as mulheres e subtrai delas alguns pertences, os quais, aparentemente, são celulares e dinheiro.

Logo em seguida, o assaltante empreende fuga, tomando rumo desconhecido. Segundo informações, as vítimas procuraram a Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba, onde registraram o Boletim de Ocorrência. Qualquer informação sobre o suspeito pode ser repassada através do Disque Denúncia, no número 181. Não é preciso se identificar.