Falso mototaxista e comparsa são presos por roubo no bairro do Marco

Dois homens acusados de roubo foram presos na tarde desta sexta-feira (22), no bairro do Marco, em Belém. O falso mototaxista João Carlos Torres Monte e o comparsa dele, Filipe Tiago Gonzaga Arruda, foram localizados na avenida Marquês de Herval, entre as travessas Lomas Valentina e Angustura, depois que populares acionaram uma guarnição da Polícia Militar para denunciar os assaltos cometidos pela dupla.

Os suspeitos estavam em uma motocicleta, de cor branca, quando receberam voz de parada. Ao notar a presença da PM, Felipe teria tentado se desfazer de uma bolsa. Dentro dela, durante a abordagem, foram encontrados documentos e três aparelhos celulares.

Além do produto do roubo, com os suspeitos foram encontradas duas facas. Uma das vítimas, que acompanhou a ação dos policiais militares, reconheceu tanto os criminosos quanto os objetos que lhes foram roubados.

João Carlos e Filipe Tiago receberam voz de prisão e foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil do bairro do Marco, onde o caso foi registrado por meio de um boletim de ocorrência.