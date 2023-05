Falso entregador executa jovem de 18 anos com três tiros na cabeça em Marabá

Pablo Diego Viera da Costa, de 18 anos, foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (23), no bairro Liberdade, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. De acordo com moradores, o jovem foi alvejado com três disparos de arma de fogo na região da cabeça, por um homem que estava disfarçado de entregador. As informações são do Debate Carajás.

A Polícia Militar foi acionada via Núcleo Integrado de Operações (Niop), para averiguar uma denúncia de disparo de arma de fogo na Rua Nossa Senhora Aparecida. Os militares se dirigiram até o endereço informado e encontraram o corpo de Pablo Diego.

A PM preservou a cena do crime e acionou o Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção do corpo. O homicídio deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Marabá. Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.