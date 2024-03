‘Falso Call Center’: casal suspeito de aplicar golpes no Pará é preso em São Paulo

Um casal que não teve identidade divulgada foi preso nesta quarta-feira (20), em São Paulo, durante a operação “Falso Call Center”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará. Os dois são investigados por suposta participação em um esquema de estelionato por meio de fraude eletrônica, que fez diversas vítimas no Pará. A ação policial ​da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados por Meios Cibernéticos (DCCEP/DECCC), com apoio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas da Polícia Civil de São Paulo (Dope/SP), teve como objetivo cumprir dois mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão domiciliar na capital paulista. O casal segue preso, à disposição da Justiça.

Segundo a polícia, os suspeitos faziam parte de um esquema criminoso que iniciava com o envio de mensagens falsas para telefones de potenciais vítimas, alertando sobre compras que supostamente teriam sido realizadas com seus cartões de crédito. Quando as vítimas entravam em contato com o número fornecido, eram atendidas por falsos operadores de call center, que induziam as vítimas a transferir valores para contas bancárias controladas pelos golpistas.

Investigações apontaram que, para facilitar a recepção dos valores obtidos de maneira fraudulenta, o casal de criminosos criava empresas fictícias para conseguir CNPJs válidos e abrir contas em instituições financeiras. Entre fevereiro e agosto de 2023, aproximadamente 14 CNPJs foram registrados e encerrados em um curto intervalo de tempo. Através de diligências e cruzamento de informações, as autoridades conseguiram localizar e prender os envolvidos.

“O homem detido já possui antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas e ligação com facções criminosas. Esse caso ressalta a tendência de criminosos se voltarem para o estelionato eletrônico, atraídos pela percepção de baixo risco e retorno financeiro rápido”, afirmou a delegada Vanessa Lee, titular da Diretoria Estadual de Combate à Crimes Cibernéticos.

Além das prisões, a operação resultou na solicitação de bloqueio dos valores financeiros obtidos pelos criminosos, como medida para reparar os prejuízos patrimoniais das vítimas.

“A operação 'Falso Call Center' demonstra grande empenho e integração das polícias civis do Pará e de São Paulo para identificar e capturar os envolvidos nesse esquema, além de assegurar à sociedade que iremos continuar combatendo os crimes patrimoniais e cibernéticos, não importa onde eles estejam sendo cometidos”, ressaltou o delegado-geral Walter Resende. O casal preso está agora à disposição da Justiça.