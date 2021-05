Falsa advogada é presa em Conceição do Araguaia

A Polícia Civil de Conceição do Araguaia prendeu em flagrante uma mulher, cuja identidade não foi revelada, sob suspeita de estar exercendo de forma irregular a advocacia. O caso foi registrado no último sábado (15), após denúncia feita pela diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Conceição do Araguaia. As informações são do portal Correio de Carajás.

O presidente da subseção, Leonardo Silva, comunicou à Polícia Civil que uma mulher se apresentou como advogada, porém havia a desconfiança de que ela estaria mentindo, uma vez que, em diversos momentos, ela demonstrava conhecimento jurídico insuficiente para exercer a profissão.

Com a chegada das autoridades policiais à sede da instituição, a mulher foi conduzida até a delegacia para os procedimentos cabíveis. Com ela, foram apreendidos diversos documentos de supostos clientes.

Em nota, a Polícia Civil informou que, de acordo com o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), a investigada se passou por advogada no intuito de obter documentos no local da ocorrência. A suspeita foi interrogada e deve responder, em liberdade, pelo exercício ilegal da profissão.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal aguarda posicionamento da OAB Pará.

(Com informações do portal Correio de Carajás)