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Polícia

Explosão em embarcação deixa pescadores feridos na Baía do Marajó, próximo a Soure

O acidente foi registrado na tarde de quinta-feira (26)

O Liberal
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Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo)

Uma explosão registrada na tarde de quinta-feira (26) deixou dois pescadores feridos em uma embarcação que realizava atividade pesqueira na Baía do Marajó, nas proximidades da região conhecida como Quiriri, na costa do município de Soure. Duas pessoas saíram ilesas.

De acordo com informações repassadas por um dos trabalhadores, quatro pessoas estavam no barco. O incidente teria sido provocado por um recipiente de desodorante aerossol, que explodiu ao entrar em contato com um botijão de gás. A situação só não teve proporções mais graves porque um dos tripulantes conseguiu fechar o registro do gás a tempo, evitando uma explosão maior.

Com o impacto, um dos pescadores sofreu queimaduras nos braços, tórax e pernas, enquanto o outro apresentou ferimentos leves na região das costelas. Os demais ocupantes da embarcação não se feriram, pois conseguiram pular na água rapidamente.

Todos os envolvidos são moradores da Vila de Caracará, no município de Cachoeira do Arari, também no arquipélago do Marajó. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para realizar o resgate das vítimas. O acidente ocorreu por volta das 15h, mas o grupo só chegou a Soure por volta das 23h, quando os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal Menino Deus para atendimento médico. Segundo informações, o pescador em estado mais grave deve ser transferido para Belém nesta sexta-feira (27).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

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