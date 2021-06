Homem é executado à luz do dia em terreno baldio

A Polícia Civil de Marabá investiga a execução de Edgar Nina Liarte, de 38 anos, em um terreno baldio do bairro Santa Rosa, na Marabá Pioneira, na tarde da última terça-feira (1º). Segundo informações colhidas pela Delegacia de Homicídios, passava das 13h quando as forças policiais foram informadas de um assassinato, registrado na rua São João.

No local, os policiais foram informados que a vítima havia saído de casa, no bairro Araguaia, informando que iria deixar algo no local onde minutos depois ele seria assassinado. Ao chegar na rua São João, Edgar foi abordado por homens ainda não identificados que o levaram para o terreno onde ele foi morto a tiros. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso está em investigação. As informação são do portal Correio de Carajás.