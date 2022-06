Ex-vereador é descoberto com falsa carteira de perito criminal, no Pará

Um homem que fingia ser perito criminal foi detido durante uma abordagem da Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira (1º), na comunidade da Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, em Belém. Ele foi identificado como José Carlos de Oliveira Cartagenes, conhecido como Zé Carlos, o “Zito”, ex-candidato a vereador na capital nas Eleições de 2016. Segundo os militares que o abordaram, Zito apresentou uma falsa carteira funcional do cargo, que apresentava irregularidades, por conta disso, ele foi encaminhado para a seccional do bairro da Sacramenta.

