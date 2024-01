Ex-policial militar paraense procurado pela Justiça é preso em Fortaleza

Fabrício José Vasconcelos dos Santos, 39 anos, conhecido como “Vascão”, ex-policial militar do Pará, foi preso na última sexta-feira (5), no bairro Messejana, em Fortaleza, no Ceará. Segundo as autoridades, ele é suspeito de tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara da Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

A captura de Fabrício foi realizada por policiais civis cearenses, que se deslocaram para o endereço onde ele estava. O ex-PM, de acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), já possui antecedentes criminais por roubo no Pará.

Conforme o Diário do Nordeste, “Vascão” tentou se desfazer do celular e arremessou o aparelho do primeiro andar para o térreo. O equipamento ficou danificado, mas foi apreendido.

Após a captura, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), onde a ordem judicial foi cumprida. Agora, ele está à disposição da Justiça. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) sobre o recambiamento ao Pará. A reportagem aguarda retorno.

Outras prisões

Segundo o Diário de Nordeste, o ex-policial militar foi preso pela primeira vez em junho de 2016, em Castanhal, nordeste paraense. Ele, que na época era cabo da PM, era um dos alvos da "Operação Cruz de Malta", deflagrada pela Secretaria de Segurança e Defesa Social (Segup) contra uma quadrilha especializada em roubo a banco e também arrombamentos de caixas eletrônicos.

As investigações da Polícia Civil do Pará (PCPA) o apontavam como principal organizador dos assaltos. Empresários e outros militares também faziam parte da quadrilha, conforme a investigação.

Fabrício foi condenado pela Justiça do Pará a pena de 12 anos, 11 meses e 4 dias de reclusão em regime inicialmente fechado, além da perda do cargo de policial militar. Em setembro de 2019, ele teve um habeas corpus negado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Três anos depois, em dezembro, ele foi preso pela Delegacia de Narcóticos (Denarc) por tráfico de drogas, no bairro Jaderlândia, em Castanhal.