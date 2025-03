Ex-médico suspeito de aborto ilegal é preso novamente em Belém

O ex-médico Arlindo de Aquino Pedroza foi preso novamente nesta sexta-feira (21) em Belém. Ele é suspeito de crimes como aborto clandestino, exercício ilegal da profissão e armazenamento de material pornográfico infanto-juvenil. A prisão ocorreu dentro de uma clínica, agora interditada, no bairro da Marambaia, durante a segunda fase da Operação Nascituro, que investiga práticas criminosas no local. A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe) e da Delegacia do Consumidor (Decon).

A nova prisão aconteceu após uma fiscalização da Vigilância Sanitária de Belém (Sesma), que, com apoio da Polícia Civil, encontrou uma grande quantidade de medicamentos vencidos armazenados para venda. Segundo os órgãos envolvidos na operação, há indícios de que esses produtos estavam sendo utilizados em pacientes submetidas a procedimentos de aborto na clínica.

Diante das irregularidades, a Vigilância Sanitária lavrou um Auto de Infração, além de emitir um Termo de Interdição Cautelar e um Termo de Apreensão dos medicamentos. Com isso, a clínica foi formalmente interditada, e Arlindo recebeu voz de prisão pelo crime contra a relação de consumo.

A Operação Nascituro já havia resultado em investigações anteriores, que identificaram a prática de crimes como aborto ilegal, exercício ilegal da medicina e posse de material pornográfico infantil no ​mesmo estabelecimento.

Arlindo tinha sido preso na primeira fase da operação, na última terça-feira (18). No dia seguinte, quarta-feira (19), o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) concedeu a ele liberdade provisória. Agora, preso novamente, ele segue à disposição da Justiça. Apesar de ter tido seu registro cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA) em 2015, Arlindo continuava atuando ilegalmente, apontam as investigações policiais.