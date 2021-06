Ex-competidor de montarias em touro é assassinado dentro de casa em Novo Progresso

As informações ainda são fragmentadas, mas sites de notícias confirmam a morte do ex-competidor de montarias em touros e dono de uma selaria, loja que comercializa selas e outros arreios, Quintino Faria, neste domingo (20), no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça dentro da casa dele. Com informações do site Folha do Progresso.

Quintino era bastante conhecido pelas competições de montarias na região, embora já não as disputasse mais. Ele seguia popular também pelo trabalho com artesanato em couro, que comercializava no estabelecimento comercial de sua propriedade na rua Tupy, no bairro Jardim Planalto, de Novo Progresso.

A loja de selaria de Quintino vende selas, estrutura de suporte que se amarra ao dorso de um animal de montaria, e onde se senta a pessoa que conduz.

Nas redes sociais, pessoas repercutem a morte de Quintino nesta noite de domingo. A polícia deve abrir inquétiro para esclarecer as circunstâncias do homicídio. A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações.