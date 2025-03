Ex-agente prisional é assassinado por dupla armada em Abaetetuba

Um homem identificado como Daniel Maciel, mais conhecido como ‘Pezão’, foi morto a tiros na noite de sábado (29/3), em Abaetetuba, nordeste do Pará. O crime ocorreu quando a vítima estava com familiares em frente a uma residência e foi surpreendida por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Testemunhas relataram que Daniel era ex-agente prisional e atualmente trabalhava como segurança.

As informações policiais são de que o crime ocorreu por volta de 21h30. Daniel estava na frente da casa da irmã, na rua Padre Valeriano Germano, quando os dois suspeitos na moto chegaram e efetuaram vários tiros. Daniel foi atingido na cabeça, tórax e abaixo da cintura. Um dos suspeitos saiu da moto e foi até o corpo da vítima. Ele pegou a arma de fogo de Daniel, que estava na cintura da vítima, e depois fugiu. Daniel ainda chegou a ser socorrido por familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abaetetuba, porém ele não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no local.

Não há mais detalhes sobre quem seriam os executores. Testemunhas somente relataram que os suspeitos estavam em uma moto Honda Pop de cor preta. No local, familiares contaram que Daniel já havia sofrido ameaças anteriormente, mas não havia saído da cidade. As investigações devem esclarecer se o crime tem ligação com a vida pregressa de Daniel, como ex-agente prisional, ou teria outra motivação. A Polícia Civil esteve no local para coletar informações.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que a PC trabalha para identificar os envolvidos no homicídio. "Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicaram.