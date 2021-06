Estuprador foragido de Rondônia é capturado em Itaituba, no sudoeste paraense

Um homem foragido do Sistema Penitenciário do Estado de Rondônia foi capturado em Itaituba, no sudoeste paraense. O acusado, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais, responde a dois processos por estupro e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso por equipes do 15° Batalhão de Polícia Militar (15° BPM), na noite de sábado (26), mas as informações sobre o caso foram divulgadas pela PM no domingo (27).

Foi durante ações de policiamento ostensivo na cidade que o foragido foi detido. Ele estava em atitude considerada suspeita pelos policiais e recebeu ordem de parada. Sem qualquer documento de identificação, o homem entrou em contradição em relação ao nome dos pais e da própria identidade, o que levantou ainda mais suspeitas dos agentes.

Ele foi, então, conduzido para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde foi constatado que estava na condição de foragido. Agora o acusado está preso e a disposição do Poder Judiciário.

O homem também já havia sido preso por estupro de vulneráveis e porte ilegal de arma de fogo.