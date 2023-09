Estelionatária é presa com mais de R$ 5 mil, 20 cartões bancários e outros objetos em Parauapebas

Francisca das Chagas Silva dos Santos foi presa, na última sexta-feira (15), pelo crime de estelionato, após ser flagrada com mais de R$ 5 mil, cerca de 20 cartões bancários e outros objetos, em Parauapebas. Segundo a Polícia Civil, a mulher já teria cometido esse tipo de crime em outros estados, havendo indícios de participação dela em organização criminosa que atuava não apenas no Pará, mas também no Piauí e Maranhão. Com informações do site Correio de Carajás.

A mulher já estava sendo monitorada desde Marabá e foi presa por policiais civis lotados na 20ª Seccional Urbana de Parauapebas. A PC recebeu informação da Civil de Marabá de que a suspeita estava no Banpará de Parauapebas, realizando saques indevidos de diversas vítimas.

Ao chegar no local, a equipe da Seccional junto com uma guarnição da Polícia Militar conduziu a suspeita, com o veículo que ela estava usando, uma picape Fiat Toro, até a delegacia, para esclarecimentos.

Ela foi questionada sobre os cartões que estavam na bolsa e a proveniência do dinheiro sacado no valor de R$ 5.169, mas não soube responder. Foi solicitado a uma investigadora do sexo feminino que fizesse revista íntima na suspeita, sendo encontrados diversos cartões que a suspeita escondeu em suas partes íntimas.

De acordo com a PC, foram encontrados também na bolsa alguns pen drives contendo materiais para edição de RGs, CTPS, Certidão de Nascimento, selos, entre outros, além de documentos já editados e por editar com indícios de falsificação