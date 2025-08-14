Entenda a presença de viaturas blindadas do Exército em Belém
Os veículos militares estão em deslocamento para Boa Vista (RR), onde será realizada uma concentração estratégica no âmbito da Operação Atlas
Mais de 50 viaturas militares, entre elas carros de combate blindados, chegaram a Belém nos últimos dias, chamando a atenção de moradores. Segundo o Comando Militar do Norte (CMN), o deslocamento faz parte da Operação Atlas, um exercício conjunto coordenado pelo Ministério da Defesa que reúne Marinha, Exército e Aeronáutica.
De onde vieram as viaturas blindadas
Os veículos militares foram enviados pela 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, sediada em Ponta Grossa (PR), e pela 3ª Divisão do Exército (AD/3), de Cruz Alta (RS). Eles estão em deslocamento para Boa Vista (RR), onde será realizada uma concentração estratégica no âmbito da operação.
O que é a Operação Atlas
A Operação Atlas tem como objetivo fortalecer a capacidade de atuação das Forças Armadas na Amazônia, considerada uma das regiões mais estratégicas do Brasil. Para isso, há um deslocamento coordenado de recursos humanos e materiais de diferentes partes do país para o território amazônico.
O treinamento envolve meios terrestres, aéreos e fluviais, com ações previstas em rios, terra firme, mar e espaço aéreo. Além de reforçar a soberania nacional, a operação contribui para o aprimoramento das ações conjuntas entre as três forças militares.
Proteção da Amazônia e calendário de treinamentos
De acordo com o Ministério da Defesa, a Operação Atlas integra o calendário regular de treinamentos das Forças Armadas e reafirma o compromisso do Brasil com a proteção da Amazônia e a segurança das fronteiras.
A presença das viaturas blindadas em Belém é, portanto, parte de um movimento estratégico que vai além do deslocamento de equipamentos. Trata-se de um exercício de integração e prontidão militar para enfrentar desafios específicos da região amazônica.
