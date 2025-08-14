Capa Jornal Amazônia
Entenda a presença de viaturas blindadas do Exército em Belém

Os veículos militares estão em deslocamento para Boa Vista (RR), onde será realizada uma concentração estratégica no âmbito da Operação Atlas

O Liberal
fonte

Entenda a presença de viaturas blindadas do Exército em Belém. (Divulgação/ Comando Militar do Norte)

Mais de 50 viaturas militares, entre elas carros de combate blindados, chegaram a Belém nos últimos dias, chamando a atenção de moradores. Segundo o Comando Militar do Norte (CMN), o deslocamento faz parte da Operação Atlas, um exercício conjunto coordenado pelo Ministério da Defesa que reúne Marinha, Exército e Aeronáutica.

De onde vieram as viaturas blindadas

Os veículos militares foram enviados pela 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, sediada em Ponta Grossa (PR), e pela 3ª Divisão do Exército (AD/3), de Cruz Alta (RS). Eles estão em deslocamento para Boa Vista (RR), onde será realizada uma concentração estratégica no âmbito da operação.

O que é a Operação Atlas

A Operação Atlas tem como objetivo fortalecer a capacidade de atuação das Forças Armadas na Amazônia, considerada uma das regiões mais estratégicas do Brasil. Para isso, há um deslocamento coordenado de recursos humanos e materiais de diferentes partes do país para o território amazônico.

O treinamento envolve meios terrestres, aéreos e fluviais, com ações previstas em rios, terra firme, mar e espaço aéreo. Além de reforçar a soberania nacional, a operação contribui para o aprimoramento das ações conjuntas entre as três forças militares.

Proteção da Amazônia e calendário de treinamentos

De acordo com o Ministério da Defesa, a Operação Atlas integra o calendário regular de treinamentos das Forças Armadas e reafirma o compromisso do Brasil com a proteção da Amazônia e a segurança das fronteiras.

A presença das viaturas blindadas em Belém é, portanto, parte de um movimento estratégico que vai além do deslocamento de equipamentos. Trata-se de um exercício de integração e prontidão militar para enfrentar desafios específicos da região amazônica.

Palavras-chave

viaturas blindadas em belém

viaturas do exército em belém
Polícia
.
