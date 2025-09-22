Empresário morre após sofrer descarga elétrica enquanto fazia manutenção em pousada de Belém

O empresário Antônio Carlos Paschoal Mendes, de 61 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (22/9) após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava a manutenção da própria pousada em Icoaraci, distrito de Belém. Segundo o repórter Wesley Costa, o acidente ocorreu quando o andaime em que estava encostou em um fio de alta tensão, resultando na queda da vítima do equipamento.

Conforme Wesley, Antônio chegou a ser atendido por uma equipe de socorristas, mas a morte dele foi confirmada ainda no local. O empresário era natural do Rio de Janeiro, casado e residia em um condomínio no bairro do Cruzeiro, em Icoaraci.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado do caso. “Poxa, lamentável, o rapaz estava trabalhando e pegou uma descarga elétrica no motel (...), caiu e veio a óbito”, disse o cinegrafista amador.

A Polícia Científica removeu o corpo dele e o encaminhou até o Instituto Médico Legal. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado na Seccional de Icoaraci como morte acidental. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração.

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) confirmou, também por meio de nota, que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência e disse também que “verificou duas vítimas no local: uma em óbito e a outra com ferimentos, que foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci”. Com relação a vítima que sobreviveu, o estado de saúde dela é desconhecido.