Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Empresário morre após sofrer descarga elétrica enquanto fazia manutenção em pousada de Belém

O acidente ocorreu quando o andaime em que a vítima estava encostou em um fio de alta tensão, resultando na queda dela do equipamento

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o corpo da vítima coberto por um lençol próximo ao andaime onde fazia a manutenção da pousada. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O empresário Antônio Carlos Paschoal Mendes, de 61 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (22/9) após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava a manutenção da própria pousada em Icoaraci, distrito de Belém. Segundo o repórter Wesley Costa,  o acidente ocorreu quando o andaime em que estava encostou em um fio de alta tensão, resultando na queda da vítima do equipamento. 

Conforme Wesley, Antônio chegou a ser atendido por uma equipe de socorristas, mas a morte dele foi confirmada ainda no local. O empresário era natural do Rio de Janeiro, casado e residia em um condomínio no bairro do Cruzeiro, em Icoaraci.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado do caso. “Poxa, lamentável, o rapaz estava trabalhando e pegou uma descarga elétrica no motel (...), caiu e veio a óbito”, disse o cinegrafista amador.  

A Polícia Científica removeu o corpo dele e o encaminhou até o Instituto Médico Legal. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado na Seccional de Icoaraci como morte acidental. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração.

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) confirmou, também por meio de nota, que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência e disse também que “verificou duas vítimas no local: uma em óbito e a outra com ferimentos, que foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci”. Com relação a vítima que sobreviveu, o estado de saúde dela é desconhecido. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

empresário

sofrer descarga elétrica

manutenção

pousada

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende dupla suspeita de aplicar golpes financeiros a idosos e pessoas vulneráveis em Igarapé-Açu

Um dos suspeitos é apontado pela Polícia Civil por causar um prejuízo estimado em mais de R$ 50 mil a idosos de 64 a 84 anos

22.09.25 17h54

POLÍCIA

Empresário morre após sofrer descarga elétrica enquanto fazia manutenção em pousada de Belém

O acidente ocorreu quando o andaime em que a vítima estava encostou em um fio de alta tensão, resultando na queda dela do equipamento

22.09.25 17h36

POLÍCIA

Belém: denúncia à PM resulta na apreensão de 187 papelotes de maconha e oxi no bairro da Cabanagem

Tudo começou quando a Polícia Militar recebeu denúncia anônima sobre a comercialização de drogas em uma residência localizada em um beco próximo a Rua do Fio

22.09.25 15h27

POLÍCIA

Homem é assassinado a tiros na porta de casa em Eldorado do Carajás

As circunstâncias do crime são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso

22.09.25 14h59

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

DJ morre em acidente de moto após cair em igarapé em Santo Antônio do Tauá

Segundo informações preliminares que circulam nas redes sociais, Juninho retornava de um evento quando perdeu o controle da moto ao atravessar a ponte de um igarapé

21.09.25 16h51

INVESTIGAÇÃO

Mulher é presa suspeita de matar o marido a facadas após briga em Tomé-Açu

O crime ocorreu na manhã de domingo (21), na comunidade da Vila Forquilha

22.09.25 9h03

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é encontrado esfaqueado e amarrado em tentativa de homicídio em Santarém

O crime ocorreu na noite de domingo (21), no bairro Amparo

22.09.25 9h44

EXECUÇÃO

Vigilante é morto a tiros em posto de combustível em Portel, no Marajó

A vítima, que atuava como vigilante, estava voltando do trabalho no momento em que tudo ocorreu, de acordo com as primeiras informações sobre o caso

21.09.25 14h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda