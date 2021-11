Empresário é esfaqueado após tentar ajudar homem que estava sendo assaltado no Pará

Um empresário foi esfaqueado após tentar defender um homem que estava sendo assaltado e agredido por cinco pessoas. O caso ocorreu no último sábado (27), no cruzamento da 3ª rua com a travessa Lauro Sodré, em Itaituba, no sudoeste paraense. Ele foi identificado como Carlos Alberto Flor da Silva, mais conhecido como "Beto Contabilidade". A segunda vítima não teve a identidade informada. As informações são do Giro Portal.

Segundo testemunhas, Carlos Alberto trafegava pelo local de carro, quando percebeu o que estava ocorrendo e pediu que os agressores - entre eles uma mulher - parassem com a violência. O grupo, então, teria se irritado com o empresário e um dos envolvidos desferiu um soco no veículo, o que fez com que ele descesse do carro. Foi nesse momento que os criminosos desferiram golpes de faca na vítima.

Carlos Alberto estava acompanhado da esposa, que tentou intervir e foi empurrada, e a filha, que presenciou toda a ação e chegou a gritar pedindo que os agressores não matassem o seu pai.

Depois do ocorrido, Beto foi encaminhado para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI), onde recebeu atendimento médico e não corre risco de morte. Ele recebeu golpes mais graves nas costas e próximo à orelha, que precisaram de pontos, e cortes superficiais no braço e no ombro.

Acionada, a Polícia Civil informou que um homem foi preso pela Polícia Militar. Ele deverá responder pelo crime de lesão corporal dolosa. Um inquérito policial foi instaurado e segue apurando o caso.