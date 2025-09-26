Empresário é detido após afirmar que levava bomba em voo de Belém para Marabá

Um empresário de Marabá, que não teve identificação revelada, foi detido pela Polícia Federal nesta sexta-feira (26) depois de afirmar, ainda dentro da aeronave, que transportava uma bomba em uma caixa. A declaração levou ao cancelamento do voo AD4460 da Azul Linhas Aéreas, que sairia de Belém com destino a Marabá, no sudeste paraense.

De acordo com informações de testemunhas, o comentário foi feito a um dos comissários de bordo, que acionou os protocolos de segurança. Todos os passageiros foram retirados da aeronave e conduzidos de volta ao saguão do Aeroporto Internacional de Belém.

O homem foi retirado do avião escoltado e algemado por agentes da Polícia Federal. Após inspeção minuciosa, não foi encontrado nenhum material explosivo e a aeronave acabou liberada pelas autoridades.

Em nota, a Azul informou que o cancelamento foi necessário diante do “alerta preventivo de segurança”. A empresa destacou que “os clientes afetados serão reacomodados em voo extra neste sábado e receberão a assistência prevista na Resolução 400 da Anac”.

A companhia lamentou os transtornos causados, mas reforçou que “medidas como essas são necessárias para garantir a segurança das operações, valor primordial para a Azul”.