Embarcações e equipamentos roubados em assalto são recuperados, em Portel

Embarcações e equipamentos que haviam sido roubados em um assalto que ocorreu no início do mês de maio, em Portel, foram recuperados nesta quarta-feira (19), durante a Operação "Maria Velha", do Grupamento Fluvial do Pará (Gflu). Por meio de denúncia anônima, os agentes conseguiram fazer a apreensão de duas voadeiras, dois motores, dois tanques de combustíveis, além de celulares das vítimas. Todos os objetos foram devolvidos aos donos.

Os equipamentos roubados estavam em diferentes pontos da mata, às margens do Igarapé Guajarazinho, zona ribeirinha de Portel. Participaram da força tarefa o Gflu, que é vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup), a Delegacia de Polícia Fluvial (DPFlu) e policiais da Superintendência do Marajó Ocidental.

O assalto aconteceu no dia primeiro de maio. Na ocasião, utilizando armas de fogo, pelo menos quatro indivíduos, mediante violência e grave ameaça, assaltaram a embarcação que faz linha de Portel até o Rio Aruanã, que no momento navegava no Rio Pacajá, próximo à comunidade Bacuri. Um dos assaltantes foi preso e com ele apreendida uma arma de fogo utilizada no crime.

O delegado Arthur Braga, diretor do Gflu, contou que as buscas iniciaram imediatamente, no mesmo dia em que o crime aconteceu. "Essa eficiência é resultado de dedicação, empenho e persistência dos agentes que foram empenhados na força-tarefa desde o primeiro momento, fazendo com que os criminosos não tivessem tempo de se desfazer dos bens e hoje, graças a essa continuidade das investigações, esses bens foram recuperados e serão entregues à vítima”, disse.

Operação "Maria Velha"

A primeira fase da operação foi responsável por recuperar a ambulancha "Maria Velha" do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) do município de Portel. A ambulancha estava de 7 a 9 metros de profundidade, no rio Jambutinema, no braço do rio Pacajá, em frente ao igarapé Cancuera. Quatro mergulhadores do Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF), vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar foram levados até o município para fazerem a busca e salvatagem do motor e da ambulancha.