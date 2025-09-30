Embarcação pega fogo em rio de Barcarena

Uma embarcação pegou fogo na manhã desta terça-feira (30) no rio Arrozal, em Barcarena, Região Metropolitana de Belém. No momento, as causas do sinistro são desconhecidas. Não há relatos oficiais de feridos.

O Jornal Barcarena divulgou um vídeo do caso e nele é possível ver pessoas jogando a própria água do rio para conter as chamas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e aguarda retorno.