Em Tucumã, homem mata garimpeiro com tiro que atravessou o crânio

O vendedor ambulante Valdir Silva, de 44 anos, foi apontado como o autor do disparo que matou o garimpeiro Antônio Cardoso dos Santos, de 41 anos. Natural do município maranhense de Bacabal, ele foi assassinado com um tiro por trás da cabeça, em que a bala atravessou o crânio e, como se diz na linguagem técnica, transfixou o órgão, saindo na testa. O crime aconteceu nesta segunda-feira (14), na rua Brilhante, no Setor Biquinha, em Tucumã, no sudeste do Pará.

Conforme apurado pela Polícia Civil, o motivo do assassinato foi uma discussão por causa de vídeos postados no aplicativo WhatsApp. Nas mídias, Antônio teria feito ofensas aos conterrâneos maranhenses, afirmando que ele tinha dinheiro para gastar à vontade, enquanto os demais, seriam “esses juquireiros” e "não eram ninguém".

Segundo as primeiras informações levantadas pelas autoridades policiais, Valdir Silva e colegas vendedores ambulantes, viajantes, bebiam e jogavam sinuca em um bar, quando Antônio chegou ao local. Ele foi reconhecido como o personagem que aparecia nos citados vídeos que circulavam nas redes sociais, na região.

Os dois homens iniciaram uma discussão e, segundo testemunhas, Valdir matou Antônio, que não teve qualquer chance de defesa. Após o crime, Valdir fugiu do local, mas foi alcançado por uma guarnição da Polícia Militar. Ele está preso na Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, à disposição da Justiça.

O corpo do maranhense Antônio Cardoso dos Santos será levado para sepultamento na cidade de Bacabal.