Em Santarém, troca de tiros resulta em dois jovens baleados  

O alvoroço foi grande e a polícia ainda apura os fatos para esclarecer o que realmente aconteceu. Testemunhas disseram que o tumulto que resultou em dois homens baleados, cuja identidade não foi divulgada, começou no início da tarde desta sexta-feira (4), em frente uma loja de construção na avenida Tomé de Sousa com Bela Vista, nas proximidades da rua Fernando Guilhon, no bairro Santarenzinho, em Santarém, no oeste do estado.

De acordo com as informações preliminares, um jovem estava sentado em frente da loja, quando foi surpreendido por um homem que já chegou sacando a arma e disparando contra ele, ao menos, três tiros foram dados. Nesse momento um outro homem que estava dentro da loja, ao ver a cena, também correu para fora do estabelecimento comercial já de arma em punho e começou a atirar.

Quem estava passando por perto tratou de correr. Mas, a troca de tiros deixou dois homens feridos. Um deles, o que estava sentado em frente ao comércio, ficou em estado mais grave. Os dois foram encaminhados para atendimento médico.