Em Santarém, suspeito de atropelar idoso intencionalmente é ouvido pela polícia; vídeo

O suspeito de ter atropelado o idoso, Antônio Alves, de 71, aparentemente de forma proposital, no último domingo (30), na cidade de Santarém, oeste do Pará, foi intimado para prestar depoimento na manhã desta quinta-feira (3), na 16ª seccional de polícia da cidade. O homem foi identificado como professor Ricardo Souza, de 26 anos, e afirmou que é inocente, além de ter relatado sofrer com esquizofrenia.

Durante coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira, o delegado da Polícia Civil, Germano do Vale, afirmou que um exame específico foi solicitado pela Polícia para comprovar que era Ricardo que dirigia o veículo.

O delegado disse ainda que embora o suspeito negue que tenha atropelado o idoso, será confeccionado um laudo prosopográfico, ou seja, a identificação pericial através da comparação das imagens em posse da polícia, com parâmetros técnicos. “Essa prova vai robustecer ainda mais a assertiva de que ele mesmo foi o condutor do veículo, ele dolosamente deu ré e atingiu seu Antônio e fugiu sem prestar socorro”, enfatizou.

O advogado do suspeito, Valdir Fontes, disse que o cliente tem esquizofrenia e não se lembra de ter atropelado o idoso.

“O meu cliente tem problemas psicológicos, mas ele disse que nesse dia não lembra muito do que aconteceu. Eu ainda não vi as imagens, ele já viu, e não reconhece, inclusive não aparece ele nas imagens. O carro dele é de cor vermelha, a cor que aparece no vídeo é branca”, contestou o advogado.

A alegação sobre a cor do veículo é contraditada pela investigação que aponta um carro vermelho como o responsável pelo ocorrido.

O advogado relatou ainda que o suspeito de ter atropelado o idoso está afastado das atividades de professor para tratamento médico.

Perguntado se o cliente deveria ter licença para dirigir, ele disse que quando ele está sob o efeito da medicação tem condições de dirigir, no entanto reforçou na entrevista que quando a crise vem ele não poderia dirigir.

Ajuda da família nas investigações

As investigações para chegar até o suspeito contou com a ajuda da família de seu Antônio. Alguns familiares fizeram buscas de carros com as características da que apareceu na imagem do atropelamento, divulgada nas redes sociais. O tenente da Polícia Militar, Flávio Maciel, afirmou que chegaram até o suspeito após a notícia de que um carro com as características envolvidas no atropelamento havia comunicado uma tentativa de furto para uma viatura que passava no local.

“Nas imagens aparece visivelmente a identificação, acionamos os policiais que estavam de serviço na ocasião do ocorrido, onde foi relatado que Ricardo fez sinal para a viatura e contou que havia sido vítima de um assalto”, informou o tenente Maciel.

Sobre o atropelamento

O atropelamento aconteceu quando a vítima seguia para uma padaria, e durante o caminho o motorista passa pelo Sr. Antônio, mas depois engatou a marcha ré e bateu no idoso, que sofreu escoriações.

Câmeras flagraram o atropelamento, aparentemente proposital, que aconteceu no cruzamento das avenidas Borges Leal e Plácido de Castro. As imagens ganharam repercussão nas redes sociais e causaram revolta na população.

Na ocasião, a vítima falou sobre o atropelamento.“Eu ia caminhando na calçada, do lado de lá, ele já tinha passado de mim, aí eu fui para a beirada da calçada. Só ouvi a pancada por trás e me derrubou no chão”, relatou o idoso.