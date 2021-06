Em Parauapebas, mulher é flagrada roubando R$ 3 mil em roupas e acessórios   

Seguranças de um shopping da cidade de Parauapebas, no sudeste do estado, denunciaram à Polícia Militar a ação de Suely Borges de Castro, de 39 anos de idade. Segundo eles, ela furtou o equivalente a três mil em três frascos de perfume, sandálias, duas bolsas e 42 peças de vestuário, entre blusas e roupas íntimas. Com informações do site Zé Dudu.

O crime aconteceu na noite de sexta-feira (11), e Suely Castro, segundo a denúncia, teria enchido duas sacolas somente com os objetos furtados de uma das lojas do shopping. Ela conseguiu sair do estabelecimento com o furto, burlando inclusive o sistema de segurança da loja, mas foi detida por dois vigilantes já na via pública.

Acionada a Polícia Militar prendeu a acusada em flagrante e a levou para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Segundo, ainda, o Boletim de Ocorrência (BO), Suely de Castro agiu com agressividade e teve de ser contida e algemada.