Em menos de 24 horas, dois veículos roubados são recuperados em Altamira

Uma fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 630 da BR-230 em Altamira, no sudoeste paraense, resultou na recuperação, em menos de 24 horas, de dois veículos roubados. As ações ocorreram no âmbito da Operação Rodovida 2021/2022, que também possui o intuito de combater crimes nas estradas e rodovias federais durante as festas de final de ano no Pará.

Na manhã desta sexta-feira (24), véspera de Natal, os agentes da PRF recuperaram um veículo modelo MMC/L200, que possuía restrição de furto/roubo registrada em agosto de 2010 na cidade de Sorocaba, em São Paulo.

Durante a fiscalização, a equipe percebeu que os elementos de identificação do veículo apresentavam características de adulteração. Questionado, o condutor afirmou que comprou a caminhonete há aproximadamente cinco anos, por R$ 70 mil em dinheiro, no município de Xinguara, no sudeste paraense.

O outro veículo recuperado no trecho, modelo H20 branco, havia sido roubado mês passado no município de Belém. O carro não possuía nenhum sinal de adulteração nos sinais identificadores. O condutor afirmou à equipe que pagou a quantia de R$ 28 mil pelo carro e que não sabia que era roubado.

Os dois motoristas foram encaminhados para a Delegacia Civil de Altamira para os procedimentos cabíveis. Os motoristas podem responder pelo crime de Receptação de Veículo.