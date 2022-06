Em Itupiranga, no Pará, homem é morto a tiros quando prestava serviço em fazenda

O homem, conhecido pelo apelido de "De pato", foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (16), na zona rural de Itupiranga, município do sudeste do Pará.

A polícia informou que, até então, não tem informações sobre a identidade da vítima nem sobre a motivação para o crime. Com informações do site Correio de Carajás.

A PM apurou junto a moradores que o homem prestava serviço, neste feriado, na fazenda em que foi alvo dos disparos de arma de fogo. Ele estaria fazendo a medição de terras no local.

Uma vizinha teria ouvido tiro e foi à fazenda procurar saber o que havia acontecido e encontrou o corpo, a partir daí, a notícia logo se espalhou pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, inclusive com foto da vítima na fazenda.

Os próprios moradores chamaram a Polícia Militar, que acionou uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), no polo do sudeste estadual, para o exame pericial no ambiente da fazenda e no próprio corpo do trabalhador.

Os peritos criminais disseram que fariam a autópsia para evidenciar a trajetória dos tiros e atestar a causa mortis.