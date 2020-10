Jovem fica ferida em acidente entre três veículos na rodovia Transamazônica

Uma jovem ficou ferida num acidente envolvendo uma Hilux, um Fiat Strada e uma moto Fan 160 na manhã desta quinta-feira (22), na rodovia Transamazônica, em Itaituba, município do sudoeste do Pará.

Maieli Cardoso da Silva, de 24 anos, ficou ferida, depois que, segundo relatos de testemunhas, a caminhonete em alta velocidade atingiu a traseira da moto em que Maieli estava.

No momento da batida entre a Hilux e a motocicleta, o Fiat Strada trafegava na frente da moto e também foi atingido na parte da traseira, que ficou danificada.

As testemunhas informaram que Maieli sofreu ferimentos no rosto e apresentava suspeita de fratura na costela do lado direito. A frente da motocicleta ficou destruída. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que encaminhou a jovem para o Hospital Municipal de Itaituba.