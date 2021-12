Em Goianésia, homem é assassinado com pedaço de concreto na região da cabeça

De acordo com a equipe da Delegacia de Goianésia do Pará, município do sudeste do Pará, a vítima assassinada com um pedaço de concreto, não foi identificada, a não ser pelo apelido popular, pelo qual era conhecida, como “Zé Mentira”. O homem foi morto com golpes certeiros na região da cabeça. Com informações do site Zé Dudu.

A Polícia Civil informou que o crime aconteceu, provavelmente, por volta das 6h do último domingo (19). Os policiais de plantão na Delegacia de Goianésia do Pará foram informados sobre a existência de um corpo na rua Mossoró, região central da cidade.

Os investigadores constataram o cadáver e iniciaram os trabalhos de buscas de informações na tentativa de localizar testemunhas e familiares. Contudo, segundo os policiais, até então, há poucas informações sobre o homicídio.

A polícia informou que conhecidos da vítima disseram tão somente que ela era chamada pelo apelido “Zé Mentira”. E antes de ser encontrado morto, havia participado de uma seresta que aconteceu próximo à cena do crime.

O autor do homicídio usou um blokret para desferir vários golpes na cabeça do homem. A peça estava próxima ao corpo. Um inquérito policial foi aberto para esclarecer a motivação e a autoria do assassinato.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Tucuruí, no sudeste do Pará.