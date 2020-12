Em Goianésia, homem defende cunhada e é morto a facadas por irmão

Um homem matou o próprio irmão a facadas, após uma confusão em que o acusado quis matar a esposa, e ao ver o irmão defendo a mulher, partiu para cima do rapaz e o matou à faca. A confusão e o assassinato da mulher aconteceram neste domingo (13) em Goianésia do Pará, no sudeste do estado.

Segundo a polícia, Thiago dos Santos Morais foi até a casa do irmão dele, João Batista dos Santos Morais, porque a esposa de Thiago estava na residência. No imóvel, João Batista passou a agredir a esposa, mas o cunhado ao ver a cena violenta tentou defendê-la e acabou virando o alvo do irmão, que enfurecido o matou com diversos golpes de faca.

João Batista morreu instantaneamente dentro da casa. O acusado fugiu após o ataque fatal. Os próprios familiares dele acionaram as polícias Civil e Militar, que passaram a fazer diligências para encontrá-lo.

A polícia encontrou Thiago Morais, ainda na noite deste domingo, escondido em uma casa nas margens de um rio de Moju. A partir da informações, guarnições das polícias Civil e Militar cercaram a área, que tem densa vegetação.

O acusado ainda tentou escapar da polícia justamente pela área de mata, mas foi capturado ainda na noite deste domingo. No local, também foram detidos dois homens acusados de ajudar a fuga de Thiago.

Ele já foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e por tentativa de homicídio contra a própria esposa dele.