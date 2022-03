Em Dom Eliseu, festa termina em pancadaria com mesas, cadeiras e garrafas arremessada entre mulheres

Uma festa terminou em pancadaria, durante o feriadão de Carnaval, na cidade de Dom Eliseu, no nordeste do Pará. Os vídeos gravados começaram a ser compartilhados nesta quarta-feira (2), nas redes sociais. Primeiro, as imagens mostram um desentendimento entre duas mulheres. Elas jogam vários objetos, inclusive cadeira, uma contra a outra. Com informações do site Debate Carajás.

A gravação, que tem mais de um minuto, mostra que alguns homens se metem na frente das inimigas, para tentar desapartar a briga. Sem sucesso, a confusão aumenta e outras mulheres entram em cena. O motivo da briga ainda é desconhecido.

Mais agressivas, além das cadeiras, as mulheres começam a se jogar mesas e garrafas de vidro. Porém, logo são contidas por outros homens que ajudaram a acabar com a confusão.