Em Bragança, motociclista cai de ponte em construção e morre ao quebrar o pescoço

Eliezer dos Santos Nunes da Silva, de 57 anos, foi a vítima de um acidente fatal em uma estrada de Bragança, nordeste do estado. Na manhã desta segunda-feira, 06, o homem foi encontrado sem vida, após cair de uma ponte em construção com sua motocicleta e morrer no local do acidente.

Segundo informações colhidas com funcionários do Núcleo Avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Bragança, o acidente dever ter ocorrido entre a noite de domingo, 05, e a manhã de hoje. Eliezer ainda estava sobre sua motocicleta vermelha quando foi achado, em um trecho entre a área habitada de Tracuateua e Bragança.

Ele vinha pela rodovia PA-450 e, ao que tudo indica, não viu a ponte inacabada, caindo na estrutura e quebrando o pescoço. O corpo do homem foi removido pelo CPC, e nas redes sociais, muitos moradores da região alegavam que a morte do homem foi causada pela falta de sinalização nas obras na estrada.. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) e aguarda retorno.