Em Belém, celular de adolescente é apreendido com conteúdo pornográfico infantojuvenil

O celular de um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil do Pará nesta terça-feira (28), no bairro Maracangalha, em Belém, com diversos vídeos e fotos com conteúdo pornográfico infantojuvenil. A apreensão foi efetuada por meio da Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), durante mandado judicial de busca e apreensão domiciliar.

A ação, coordenada pela equipe da Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), conduzida pelo delegado Carlos Vieira, iniciou as diligências no sentido de localizar o jovem após receber informações do organismo internacional que atua no combate à exploração sexual infantil.

“Nossos agentes fizeram levantamento do local no intuito de identificar a residência do adolescente. No início da manhã de hoje conseguimos cumprir o mandado de justiça apreendendo o dispositivo móvel do adolescente que foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil”, destacou o delegado Carlos Vieira.

Outros adolescentes investigados

Ao todo, três adolescentes já foram investigados por armazenar e compartilhar conteúdo pornográfico infantil desde a primeira fase da Operação “Polaroid”, que começou no mês de julho deste ano. A segunda foi efetuada no início de novembro. E a terceira fase da operação que foi deflagrada nesta terça.

“Nós recebemos informações do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC), organização não governamental que recebe apoio americano para ajudar com denúncias de abuso sexual infantil, e iniciamos as investigações sobre o jovem de 16 anos que foi apreendido em flagrante hoje” explicou a delegada Emanuela Amorim, diretora da Data.

A Polícia Civil informou que realiza ações de combate ao crime de exploração sexual e qualquer denúncia nesse sentido pode ser feita por meio do Disque-Denúncia, 181, ou presencialmente em uma das unidades policiais. O sigilo é garantido.