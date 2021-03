Em Ananindeua, dois homens são presos sob acusação de tráfico no Curuçambá

De acordo com policiais militares do 29º Batalhão da Polícia Militar (29º BPM), os dois acusados, de comercializarem drogas, estavam em um carro que circulava pelas ruas do bairro do Curuçambá, no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). A ocorrência foi nesta quinta-feira (11).

Os militares disseram que suspeitaram do trajeto do veículo e decidiram pará-lo na rua Marcílio Pinheiro. A guarnição encontrou os dois homens dentro do carro e na revista aos suspeitos e no veículo foram encontrados 416 gramas de maconha, R$ 70,00, quatro aparelhos de telefone celulares, um aparelho notebook e mais dois relógios de pulso. Suspeita-se que os objetos são penhoras ou mesmo pagamentos de drogas por dependentes químicos aos dois acusados.

Todo o material apreendido e os dois homens detidos foram apresentados à Seccional Urbana do Paar, responsável por investigar a procedência do entorpecente e dá os devidos encaminhamentos legais ao caso.