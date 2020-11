Em Altamira, PRF recupera carro que havia sido roubado em São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta terça-feira (10), no município de Altamira, sudoeste paraense, um carro que havia sido roubado em São Paulo. Segundo a polícia, o veículo apresentava sinais de adulteração, e o condutor apresentou um documento falso. Ele e a pessoa de quem comprou o automóvel foram conduzidos para a delegacia pelos crimes de receptação e uso de documento falso.

O flagrante ocorreu durante ronda de fiscalização das equipes de plantão no município. Ao abordar um carro para verificação dos itens de segurança obrigatórios, o condutor apresentou um documento de licenciamento falso aos policiais, que resolveram analisar melhor os elementos identificadores do veículo.

Foi solicitado ao condutor que mostrasse a localização do Número de Identificação Veicular (NIV) do carro e, neste momento, os policiais notaram diversos sinais de lixamento do número do chassi e a marcação de outra numeração por cima. Após análise do NIV, os policiais concluíram que se tratava, na verdade, de um veículo com registro de roubo em Mongágua (SP).

Questionado, o proprietário alegou que comprou o veículo de um cidadão que morava próximo dali. O vendedor se dirigiu até o local e afirmou que teria comprado o veículo através de um grupo de aplicativo de mensagens com o objetivo de revenda. Ambos foram conduzidos para a delegacia para os procedimentos cabíveis.